Порошенко: Восени почнеться новий етап шляху до ЄС

191 перегляд
Вівторок, 11 липня 2017, 13:53

Українська влада планує скоординувати свої дії із лідерами ЄС щодо подальшого зближення із Євросоюзом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

"З 1 вересня 2017 року розпочнеться якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу. Це – етап глибинних та всеохоплюючих реформ, який вимагатиме максимальних зусиль та об'єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу", - написав він.

Порошенко заявив, що у середу він з лідерами ЄС скоординує в Києві під час саміту "як забезпечити максимально ефективне і швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства".

Як відомо, у вівторок Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років.

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.

Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.

Українська правда

Теми: ЄС Порошенко асоціація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЄС остаточно завершив ратифікацію угоди про асоціацію з Україною 11 липня 2017, 12:40
Перший місяць безвізу: 95 тисяч українців перетнули кордон з ЄС, 50 – не пустили 11 липня 2017, 08:32
Клімкін: Введення біометричного контролю не матиме наслідків для громадян ЄС 11 липня 2017, 02:41
powered by lun.ua
Головні новини
Після подорожчання жетони в метро продаватимуть по 1-2 у руки
Луценка терміново кличуть в Раду розглядати недоторканність
У штабі АТО уточнили втрати за добу
ЄС остаточно завершив ратифікацію угоди про асоціацію з Україною
Усі новини
Історія успіху

Як Uber підкорював світ: Уривок з книжки Адама Лашинскі

Дауншифтинг

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми