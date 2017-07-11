Гройсман: Вирішили поновити переговори з "Ryanair"

Влада України спробує поновити переговори з лоукостером "Ryanair" про польоти до України, а також оцінить перебіг попередніх переговорів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, провівши спеціальну нараду з керівництвом Міністерства інфраструктури, Мінюсту, аеропорту "Бориспіль", Асоціації аеропортів України, Офісу залучення та підтримки інвестицій.

"Ми прийняли спільне рішення з яким погодилися всі учасники наради", – написав він у Facebook.

"Перше, звернутися до НАБУ та Антимонопольного комітету щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль" щодо дотримання законодавства і умов конкуренції", – поінформував Гройсман.

"Друге, вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з Міністерство інфраструктури України і аеропортом "Бориспіль" директора UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака", – заявив він.

"Третє, доручив Мінінфраструктури прискорити розробку Стратегії розвитку транспортної галузі в авіасегменті, включаючи розробку стратегії розвитку українських аеропортів, в тому числі із залученням лоукостів", – додав прем’єр.

Дещо раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив сподівання на відновлення переговорів із "Ryanair" після зміни керівництва аеропорту "Бориспіль".

"Шанси на це досить високі. Я впевнений, що як тільки проблема з менеджментом "Борисполя" буде вирішена, переговори можна буде відновити протягом місяця", – сказав він у ефірі телеканалу "112 Україна", передають "Українські новини".

Омелян також зазначив, що під час переговорів Мінінфраструктури та "Ryanair" жодних заяв про проблеми із приходом авіакомпанії в Україну не звучало.

Він наголосив, що поновлювати подібні переговори до зміни керівництва "Борисполя" безглуздо, оскільки будь-які домовленості будуть блокувати в аеропорту.

Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, хоча у березні повідомила, що почне виконувати рейси з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм з жовтня 2017 року.

Компанія пояснила це тим, що аеропорт "Бориспіль" не виконує домовленості. А гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що лоукостер висунув незаконні вимоги, які завдадуть збитки.

Омелян заявив, що вимагатиме звільнити Рябікіна. Він звинувачує керівника "Борисполя" і главу наглядової ради "Міжнародних авіаліній України" Арона Майберга в ситуації.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) ще у квітні припинив діалог із Ryanair через невідповідність цінових вимог авіакомпанії можливостям аеропорту.

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