Омелян про скандал з Ryanair: Майберг з Рябікіним можуть відкривати шампанське

Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякає, що глава спостережної ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майберг винуватий у тому, що авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

Про це член уряду написав на своєму Facebook.

"Майберг з Рябікіним (Павло Рябікін - керівник "Борисполя") можуть відкривати шампанське. Сподіваюся, смак запам'ятають. А ми за звичайним сценарієм: термос, парасольки... Або ще потерпимо", - йдеться у повідомленні Омеляна.

Як відомо, Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

"Ryanair оголошує, що скасовує свій запланований прихід в Україну після того, як київський аеропорт не виконав угоду, досягнуту в Міністерстві інфраструктури з посадовими особами аеропорту та нинішнім генеральним директором аеропорту паном Рябікіним у березні цього року", - йдеться в повідомленні.

Українська правда