АТО: 21 обстріл, бойовики активізували повітряну розвідку
Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку та активізацією ворожих БПЛА. Один український захисник отримав осколкове поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю.
Так, на Луганському напрямку після 18 години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82-мм міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились українські військові у Новозванівці та Станиці Луганській.
На Донецькому напрямку о 10 вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82-мм міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці. На Маріупольському напрямку вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.
Крім того активізував противник і повітряну розвідку позицій ЗСУ. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.
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