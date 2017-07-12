АТО: 21 обстріл, бойовики активізували повітряну розвідку

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Середа, 12 липня 2017, 07:55

Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку та активізацією ворожих БПЛА. Один український захисник отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю.

Так, на Луганському напрямку після 18 години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82-мм міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились українські військові у Новозванівці та Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку о 10 вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82-мм міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці. На Маріупольському напрямку вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.

Крім того активізував противник і повітряну розвідку позицій ЗСУ. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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