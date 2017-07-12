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АТО: 21 обстрел, боевики активизировали воздушную разведку

Среда, 12 июля 2017, 07:55

Прошлые сутки в зоне АТО отличились увеличением количества обстрелов украинских позиций на Луганском направлении и активизацией вражеских БПЛА. Один украинский защитник получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего, 11 июля, боевики 21 раз применяли оружие.

Так, на Луганском направлении после 18 часов незаконные вооруженные формирования трижды били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82-мм миномета по Новоалександровке. Также 10 мин боевики выпустили по Новотошковскому. А около 22 часов под огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противника оказались украинские военные в Новозвановке и Станице Луганской.

На Донецком направлении в 10 вечера преступники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка, и 82-мм миномета, гранатометов, стрелкового оружия по Авдеевке.

На Мариупольском направлении ночью враг продолжил обстреливать украинские опорные пункты в Павлополе.

Кроме того активизировал противник и воздушную разведку  позиций ВСУ. В районах населенных пунктов Донецкий-Славяносербск и Станицы Луганской украинские военные зафиксировали полет вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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