В "Укренерго" тривають обшуки

У приміщенні державного підприємства Національна енергокомпанія "Укренерго" правоохоронці проводять обшуки.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив директор з комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.

"Ну що, в нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну та реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас. Людей не пускають на робочі місця, стратегічне держпідприємство паралізовано "всєвідящим оком" Генпрокуратури", - написав він.

Він також пообіцяв надати подробиці трохи згодом.

"Українська правда" також звернулась за подробицями до Генпрокуратури.

Українська правда