В "Укренерго" тривають обшуки
У приміщенні державного підприємства Національна енергокомпанія "Укренерго" правоохоронці проводять обшуки.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив директор з комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.
"Ну що, в нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну та реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас. Людей не пускають на робочі місця, стратегічне держпідприємство паралізовано "всєвідящим оком" Генпрокуратури", - написав він.
Він також пообіцяв надати подробиці трохи згодом.
"Українська правда" також звернулась за подробицями до Генпрокуратури.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.