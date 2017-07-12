В "Укренерго" тривають обшуки

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Середа, 12 липня 2017, 08:45

У приміщенні державного підприємства Національна енергокомпанія "Укренерго" правоохоронці проводять обшуки.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив директор з комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.

"Ну що, в нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну та реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас. Людей не пускають на робочі місця, стратегічне держпідприємство паралізовано "всєвідящим оком" Генпрокуратури", - написав він.

 

Він також пообіцяв надати подробиці трохи згодом.

"Українська правда" також звернулась за подробицями до Генпрокуратури.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура енергетика
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