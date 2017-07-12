В "Укрэнерго" с утра проходят обыски

1762 просмотра
Среда, 12 июля 2017, 08:45

В помещении Государственной энергокомпании  "Укрэнерго" правоохранители проводят обыски.

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор по коммуникациям и международного сотрудничества "Укрэнерго" Михаил БНО-Айриян.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано" всевидящим оком "Генпрокуратуры", - написал он.

 

Он также пообещал предоставить подробности чуть позже.

"Украинская правда" обратилась в ГПУ за коммеентарием.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура энергетика
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Неприкасаемые "камикадзе", или Рада своих не сдает 12 июля 2017, 09:09
Луценко: Все материалы по делу Добкина готовы 12 июля 2017, 06:59
Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея 11 июля 2017, 17:00
powered by lun.ua
Главные новости
В "Укрэнерго" с утра проходят обыски
Хроника 12 июля. Киевсовет освободил Черновецкого, а киевляне бунтуют против произвола милиции
Дела Дейдея и Лозового заходят в тупик - Холодницкий
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
Все новости
Спорт

Психологи говорят, вера в себя делает нас сильнее

Книги

"Руины бога": Отрывок из нового романа Кейт Аткинсон