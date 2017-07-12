В "Укрэнерго" с утра проходят обыски

В помещении Государственной энергокомпании "Укрэнерго" правоохранители проводят обыски.

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор по коммуникациям и международного сотрудничества "Укрэнерго" Михаил БНО-Айриян.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано" всевидящим оком "Генпрокуратуры", - написал он.

Он также пообещал предоставить подробности чуть позже.

"Украинская правда" обратилась в ГПУ за коммеентарием.

Украинская правда