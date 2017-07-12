Поляков "вимагає" від НАБУ вручити йому підозру

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков намагався отримати повідомлення про підозру у так званій "бурштиновій справі".

Про це сам він повідомляє у середу у Facebook.

"Сьогодні об 11:00, як законослухняний громадянин, прийшов у НАБУ. Очікував отримати повідомлення про підозру з чітким формулюванням моєї "протизаконної" діяльності і участі у, так званій, бурштиновій мафії "з безсумнівною системою належних до справи, допустимих, достовірних і достатніх доказів" згідно вимог законодавства", – пише Поляков.

"Але, мабуть, у НАБУ щось пішло не так. Мені так і не вручили повідомлення про підозру. Вимагаю від НАБУ вручити мені повідомлення про підозру і не ховатися від мене", – зазначив нардеп.

Водночас у коментарі "Українській правді" в НАБУ пояснили, що не мають підозр щодо Розенблата й Полякова, бо вони знаходяться в Генеральній прокуратурі.

"Повідомлення про підозру народному депутату підписує генеральний прокурор. Наразі детективи НАБУ не мають підозр, підписаних генпрокурором. Відповідно, їх не вручено Полякову та Рознеблату", – сказали Українська правда в прес-службі НАБУ.

В НАБУ висловили сподівання, що найближчим часом повідомлення про підозри стосовно Полякова та Розенблата будуть підписані генеральним прокурором та передані в НАБУ для вручення.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів в тому числі – Борислава Розенблата та Максима Полякова.

За версією слідства, вказані народні депутати з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова, але не дозволила їхнього арешту.

Більше про подання на нардепів читайте у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Українська правда