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Рада дозволила правоохоронцям взятися за Полякова

Вівторок, 11 липня 2017, 19:51

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

Водночас депутати виступили проти затримання та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту, за це вони віддали 125 і 111 голосів відповідно.

Поляков підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.  

Як відомо, у четвер регламентний комітет вирішив, що подання на Полякова "є законним і вмотивованим, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази".

"Крім того, Комітет висловлює обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій", - йшлося в рішенні комітету.

10 липня було оприлюднене фото, на якому в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник та депутат Максим Поляков, якого цей комітет захистив від подання Генпрокуратури, вечеряли разом.

Пинзеник і Поляков є депутатами фракції "Народний фронт". Також вони обоє входять до так званої "групи Мартиненка".

Поляков і Пинзеник були серед депутатів і міністрів, які брали Мартиненка на поруки у квітні, коли Солом'янський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення.

Українська правда

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Теми: Народний фронтВерховна Рада
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