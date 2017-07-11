Рада дозволила правоохоронцям взятися за Полякова

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

Водночас депутати виступили проти затримання та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту, за це вони віддали 125 і 111 голосів відповідно.

Поляков підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

Як відомо, у четвер регламентний комітет вирішив, що подання на Полякова "є законним і вмотивованим, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази".

"Крім того, Комітет висловлює обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій", - йшлося в рішенні комітету.

10 липня було оприлюднене фото, на якому в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник та депутат Максим Поляков, якого цей комітет захистив від подання Генпрокуратури, вечеряли разом.

Пинзеник і Поляков є депутатами фракції "Народний фронт". Також вони обоє входять до так званої "групи Мартиненка".

Поляков і Пинзеник були серед депутатів і міністрів, які брали Мартиненка на поруки у квітні, коли Солом'янський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення.

Українська правда