Передостанній день: Під ВР у хід пішли димові шашки

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Четвер, 13 липня 2017, 10:02

Під Верховною радою молодики почали кидати на дорогу димові шашки.

Протестувальники почали кидати димові шашки прямо на проїжджу частину по вулиці Грушевського перед радою.

Станом на 9:30 годину рух вулицею було ускладнено.

 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Yevheniy Kuzmenko

Однак станом на 10 годину проїзд по Грушевського відкритий.

Мітингувальники проводять свої акції. Серед вимог питання про скасування недоторканності депутатів, зміна виборчого законодавства, тощо.

 
роман романюк, уп
 
роман романюк, уп
 
РОМАН РОМАНЮК, УП

Українська правда

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