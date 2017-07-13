Передостанній день: Під ВР у хід пішли димові шашки

Під Верховною радою молодики почали кидати на дорогу димові шашки.

Протестувальники почали кидати димові шашки прямо на проїжджу частину по вулиці Грушевського перед радою.

Станом на 9:30 годину рух вулицею було ускладнено.

Однак станом на 10 годину проїзд по Грушевського відкритий.

Мітингувальники проводять свої акції. Серед вимог питання про скасування недоторканності депутатів, зміна виборчого законодавства, тощо.

роман романюк, уп

роман романюк, уп

РОМАН РОМАНЮК, УП

Українська правда