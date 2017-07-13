Предпоследний день работы: Под ВР в ход пошли дымовые шашки
Четверг, 13 июля 2017, 10:02
Под Верховной Радой протестующие начали бросать на дорогу дымовые шашки.
Протестующие начали бросать дымовые шашки прямо на проезжую часть по улице Грушевского перед зданием парламента.
По состоянию на 9:30 движение по улице было затруднено.
Однако по состоянию на 10:00 проезд по Грушевского открыт.
Митингующие проводят свои акции. Среди требований вопрос об отмене неприкосновенности депутатов.
Украинская правда