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Предпоследний день работы: Под ВР в ход пошли дымовые шашки

Четверг, 13 июля 2017, 10:02

Под Верховной Радой протестующие начали бросать на дорогу дымовые шашки.

Протестующие начали бросать дымовые шашки прямо на проезжую часть по улице Грушевского перед зданием парламента.

По состоянию на 9:30 движение по улице было затруднено.

 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Oleksiy Matsuka
 
Yevheniy Kuzmenko

Однако по состоянию на 10:00 проезд по Грушевского открыт.

Митингующие проводят свои акции. Среди требований вопрос об отмене неприкосновенности депутатов.

 
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Украинская правда

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