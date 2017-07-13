Предпоследний день работы: Под ВР в ход пошли дымовые шашки

Под Верховной Радой протестующие начали бросать на дорогу дымовые шашки.

Протестующие начали бросать дымовые шашки прямо на проезжую часть по улице Грушевского перед зданием парламента.

По состоянию на 9:30 движение по улице было затруднено.

Однако по состоянию на 10:00 проезд по Грушевского открыт.

Митингующие проводят свои акции. Среди требований вопрос об отмене неприкосновенности депутатов.

роман романюк, уп

роман романюк, уп

РОМАН РОМАНЮК, УП

Украинская правда