100 тысяч украинцев воспользовались безвизом с ЕС – Порошенко

Более 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового въезда на территорию Европейского Союза с 11 июня этого года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".



"11 июня, ровно месяц тому назад, украинцы в полной мере ощутили вкус истинно европейской свободы, безвизового движения в ЕС. Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, что уже более 100 тыс. украинцев, которые имеют биометрические паспорта, воспользовались своим правом на безвизовый режим", – сказал он.

По словам главы украинского государства, эти граждане собственными глазами увидели, что собой представляет ЕС и почему Украина идет туда и за что борется "молодое украинское государство".