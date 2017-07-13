У п’ятницю половину України накриє грозами й прохолодою

У п’ятницю, 14 липня, у всій східній частині України, включно з північчю і півднем, очікуються грози й зливи.

Український гідрометцентр прогнозує температуру повітря від 20-22 градусів на півночі до 24-26 на півдні, а на сході очікується навіть 26-29 градусів.

"14 липня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями сильний дощ", – попереджають синоптики.

Прогноз на 14 липня

До кінця доби 13 липня в Україні триватимуть грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-22 м/с (крім Запорізької, Донецької, Луганської областей).

Олена Рощенко, УП