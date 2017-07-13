В пятницу половину Украины накроет грозами и прохладой

В пятницу, 14 июля, во всей восточной части Украины, включая север и юг, ожидаются грозы и ливни.



Украинский гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха от 20-22 градусов на севере до 24-26 на юге, а на востоке ожидается даже 26-29 градусов.



"14 июля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами сильный дождь", – предупреждают синоптики.

Прогноз на 14 июля

До конца суток 13 июля в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-22 м/с (кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей).

Алена Рощенко, УП