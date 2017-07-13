Розенблат і Поляков не прийшли в ГПУ за підозрами

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Четвер, 13 липня 2017, 17:19

Народні депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат не з'явилися в Генеральну прокуратуру для отримання повідомлень про підозри.

Про це повідомила в четвер "Укрінформу" прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Розенблат віддзвонився і сказав, що фізично не може вийти з Верховної Ради через блокування мітингувальниками. А Поляков продовжує шоу в парламенті", – зазначила вона.

На запитання, коли Розенблату і Полякову вручать повідомлення про підозри, прес-секретар генпрокурора відповіла:

"На п'яту годину ми їдемо до Верховної Ради з поданням на Добкіна. Далі будемо дивитися".

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має намір у четвер вручити цим нардепам повідомлення про підозри.

11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Теми: бурштин Генпрокуратура
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