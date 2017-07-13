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В Киеве под ГПУ задержали групу людей, переодетых в бойцов АТО

Четверг, 13 июля 2017, 18:46

Полицейские задержали в Киеве группу лиц, которые выдавали себя за участников АТО на проплаченном митинге.

Об этом сообщила киевская полиция на своем официальном сайте.

Отмечается, что мужчин, часть из которых была одета в камуфляжную одежду, в среду заметили под зданием Генеральной прокуратуры Украины.

 
полиция

"При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно вели себя, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо здесь организовано переодевались в камуфляж", - сообщили в полиции.

"Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были одеть военную форму ВСУ и, делая вид участников АТО, держать плакаты провокационного содержания", - добавили в ведомстве.

 
полиция

Сообщается, что после общения с правоохранителями и дачи объяснений всех мужчин отпустили.

Украинская правда

Темы: АТОКиев
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