Депутати пропонують закон, щоб читати молитву "Отче наш" у ВР

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П'ятниця, 14 липня 2017, 10:30

У Верховній раді зареєстровано законопроект, який пропонує читати молитву  молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань.

Відповідний проект було зареєстровано у четвер.

Авторами проекта є Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей, Юрій Павленко.

Тексту проекту на сайті поки немає.

 

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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