Депутати пропонують закон, щоб читати молитву "Отче наш" у ВР
У Верховній раді зареєстровано законопроект, який пропонує читати молитву молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань.
Відповідний проект було зареєстровано у четвер.
Авторами проекта є Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей, Юрій Павленко.
Тексту проекту на сайті поки немає.
Українська правда
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