Депутати пропонують закон, щоб читати молитву "Отче наш" у ВР

У Верховній раді зареєстровано законопроект, який пропонує читати молитву молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань.

Відповідний проект було зареєстровано у четвер.

Авторами проекта є Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей, Юрій Павленко.

Тексту проекту на сайті поки немає.

Українська правда