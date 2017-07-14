Суд таємно зняв з судді Ємельянова підписку. Його бачили в Австрії

Суд не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову, щодо якого генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів, тому він опинився у Австрії.

Про це повідомляє спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший" "Схеми".

Наталка Седлецька зустріла його на авіарейсі "Київ–Відень" і зафіксувала, як він успішно пройшов паспортний контроль у столиці Австрії.

Ємельянов перебував на підписці про невиїзд з 27 жовтня 2016 року.

Журналісти з’ясували, що рішення про непродовження підписки про невиїзд було ухвалене Подільским райсудом 8 червня. Але це рішення у публічному реєстрі засекречене.

Журналістам у суді пояснили, що це "технічна помилка", утім рішення і досі не опублікували.

Очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів у коментарі "Схем", що суд керувався кількома мотивами:



"Перше – це те, що він має значний соціальний статус у суспільстві і позитивно характеризується, має міцні соціальні зв’язки, які не дозволять йому покидати місце свого проживання під час слідства. Друге – йому потрібно виїхати на лікування за кордон. І третє – за кордоном проживає його дочка", – пояснив він.

Суд ухвалив таке рішення, попри те, що другий фігурант кримінального провадження Генпрокуратури колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков виїхав закордон у Німеччину та не повернувся.

Тоді у Генпрокуратурі журналістам повідомили, що дозволили його виїзд на лікування, але згодом зв’язок із ним зник.

"На сьогодні інший підозрюваний у цій справі колишній голова Вищого господарського суду Татьков перебуває в розшуку і до моменту оголошення в розшук він перебував у Німеччині на лікуванні та вказував, що полікується і приїде, але з певного часу перестав виходити на зв'язок", – зазначив очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Кримінальна справа, у якій фігурує суддя Ємельянов та Татьков, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і Генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу. У 2016 році Луценко повідомляв, що суддям Ємельянову та Татькову оголошена підозра.