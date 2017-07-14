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Суд тайно снял с судьи Емельянова подписку. Его видели в Австрии

Пятница, 14 июля 2017, 11:32
Суд тайно снял с судьи Емельянова подписку. Его видели в Австрии

Суд не продлил подписку о невыезде судьи Высшего хозсуда Артуру Емельянову, по которому Генеральная прокуратура проводит расследование о незаконном вмешательстве в деятельность судебных органов, поэтому он оказался в Австрии.

Об этом сообщает совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA: Первый" "Схемы".

Наталья Седлецкая встретила его на авиарейсе "Киев-Вена" и зафиксировала, как он успешно прошел паспортный контроль в столице Австрии.

 

Емельянов находился на подписке о невыезде с 27 октября 2016 года.

Журналисты выяснили, что решение о непродлении подписки о невыезде было принято Подольском райсудом 8 июня. Но это решение в публичном реестре засекречено.

Журналистам в суде объяснили, что это "техническая ошибка", впрочем решение до сих пор не опубликовали.

Глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал в комментарии "Схем", что суд руководствовался несколькими мотивами:

"Первое - это то, что он имеет значительный социальный статус в обществе и положительно характеризуется, имеет прочные социальные связи, которые не позволят ему покидать место своего проживания во время следствия. Второе - ему нужно выехать на лечение за границу. И третье - за рубежом проживает его дочь", - пояснил он.

 
 

Суд принял такое решение, несмотря на то, что второй фигурант уголовного производства Генпрокуратуры бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков выехал за границу в Германию и не вернулся.

Тогда в Генпрокуратуре журналистам сообщили, что позволили его выезд на лечение, но впоследствии связь с ним пропала.

"На сегодня другой подозреваемый по этому делу бывший председатель Высшего хозяйственного суда Татьков находится в розыске и до момента объявления в розыск он находился в Германии на лечении и указывал, что полечится и приедет, но с некоторых пор перестал выходить на связь", - отметил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

 

Уголовное дело, в котором фигурирует судья Емельянов и Татьков, касается незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда. И генпрокурор Юрий Луценко, и Генпрокуратура часто информировали общественность об этом деле. В 2016 году Луценко сообщал, что судьям Емельянова и Татькову объявлены ​​подозрения.

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Темы: судкоррупция
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