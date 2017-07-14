СБУ заявляє, що піймала в Києві російського шпигуна

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П'ятниця, 14 липня 2017, 15:43

Служба безпеки України затримала в Києві агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати таємну документацію у військовій сфері та завербувати представника Міністерства оборони.

Про це повідомляє 14 липня прес-центр СБУ.

"Уродженець та мешканець Донецька, час від часу перебуваючи у Києві, за завданням російських спецслужб мав намір отримати інформацію про особовий склад, забезпечення, дислокацію, озброєння та переміщення вздовж лінії розмежування військових частин та з’єднань ЗСУ та Нацгвардії", – йдеться в повідомленні.

 

За даними СБУ, чоловіка також цікавило постачання до України військового озброєння і техніки країнами-членами НАТО, проведення українсько-американського навчання "СІ Бриз- 2017", установчі дані про офіцерів – інструкторів ЗС США, які здійснюють підготовку українських військовослужбовців.

"Для цього шпигун встановив конфіденційні стосунки з колишнім офіцером ЗС України. Через нього він хотів за винагороду отримати таємні матеріали, що циркулюють в Генеральному штабі ЗСУ та установчі дані на посадовців Міноборони, які мають доступ до інформації закритого характеру", – наголошують в СБУ.

 

Повідомляється, що затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Теми: СБУ Росія
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