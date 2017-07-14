Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявляет, что поймала в Киеве российского шпиона

Пятница, 14 июля 2017, 15:43

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Об этом сообщает 14 июля пресс-центр СБУ.

"Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечения, дислокации, вооружение и перемещение вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии", – говорится в сообщении.

 


По данным СБУ, мужчину также интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз-2017", установочные данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.

"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", – отмечают в СБУ.

 

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
СБУ
Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу
Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: