СБУ заявляет, что поймала в Киеве российского шпиона

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.



Об этом сообщает 14 июля пресс-центр СБУ.



"Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечения, дислокации, вооружение и перемещение вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии", – говорится в сообщении.



По данным СБУ, мужчину также интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз-2017", установочные данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.



"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", – отмечают в СБУ.

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Материалы дела направлены в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия.