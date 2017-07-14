Аваков перерахував "майно Клименка", яке заблокують після обшуків

В рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименко буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Про це у своєму блозі на УП написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами Клименко протягом 2011-2013 рр. на ім'я свого батька зареєстрував ряд офшорних компаній на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

"Гроші, виведені з бюджету за допомогою тих самих "податкових майданчиків", легалізовувались у європейських банках через ці офшорні рахунки – і поверталися в Україну, але вже приватним компаніям. З 2011 до початку 2014 року на рахунки компаній "ЮНІСОН", медіа-холдингу "Вєсті" і ще двох компаній з управління активами, власниками яких були родичі міністра і які обслуговували "сім'ю" Януковича, перераховано понад 788 млн. доларів США", - написав він.

Він написав, що "ЮНІСОН" за рахунок цих коштів придбала:

- 78 елітних квартир;

- 28 офісних приміщень;

- 5 будівель;

- 41 паркомісце;

- 11 земельних ділянок у Києві, Одесі та Донецьку;

- 23 автомобілі;

- 3 поверхи Торгово-розважального центру "Гуллівер" у Києві;

- 1000 залізничних вагонів.

За словами Авакова, "бізнес до сьогоднішнього дня (!) приносив дохід (Клименку, а, можливо, і "Родині"), в тому числі, був джерелом фінансування, (на жаль і ах!), медіа-холдингу "Вєсті".

"Майно, придбане на гроші, викрадені з бюджету – буде описано та заблоковано до остаточного рішення суду, яке, розраховую буде конфісковане на користь держави", - написав він.

В офіційній заяві "ЮНІСОН" заперечила усі звинувачення, звинуватила правоохоронців у рейдерстві і закликала припинити переслідування.

"Ми вважаємо, що відбувається фактичне захоплення наших підприємств і блокування роботи наших трудових колективів, який здійснюється під керівництвом вищих чинів прокуратури, а саме військового прокурора Анатолія Матіоса", - йдеться у заяві.



"Як відповідальні платники податків, наші компанії, в тому числі, сплачують військові збори в повному обсязі. Ми не розуміємо, чим це зумовлено така підвищена увага до нас саме військової прокуратури", - заявили в "ЮНІСОН".



Як відомо, у п'ятницю Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіа-холдингу "Вести".

Заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Матіос: Через страх дехто на обшуках у власних квартирах "молиться" на шефа, комусь стає зле, а МНС рутинно пиляє двері квартир Клименка pic.twitter.com/Gu0e32znRp — Лариса Сарган (@SarganLarysa) July 14, 2017

Також він анонсував низку затримань в ході обшуків у рамках справи Клименка.

Українська правда