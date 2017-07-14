Аваков перечислил "имущество Клименко", которое заблокируют после обысков

В рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".



Об этом в своем блоге на УП написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре.



"Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех же "налоговых площадок", легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям. С 2011 до начала 2014 года на счета компаний "ЮНИСОН", медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний по управлению активами, владельцами которых были родственники министра и обслуживавшие "семью" Януковича, перечислено более 788 млн. долларов США", - написал он.



Он написал, что "ЮНИСОН" за счет этих средств приобрела:



- 78 элитных квартир;



- 28 офисных помещений;



- 5 зданий;



- 41 паркоместо;



- 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;



- 23 автомобиля;



- 3 этажа торгово-развлекательного центра "Гулливер" в Киеве;



- 1000 железнодорожных вагонов.



По словам Авакова, "бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и "Семье"), в том числе, был источником финансирования, (увы и ах!), Медиа-холдинга "Вести".



"Имущество, приобретенное на деньги, похищенные из бюджета - будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю будет конфисковано в пользу государства", - написал он.



В официальном заявлении "ЮНИСОН" отрицает все обвинения, обвиняет правоохранителей в рейдерстве и призывает прекратить преследование.



"Мы считаем, что происходит фактический захват наших предприятий и блокировки работы наших трудовых коллективов, который осуществляется под руководством высших чинов прокуратуры, а именно военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в заявлении.



"Как ответственные налогоплательщики, наши компании, в том числе, платят военные сборы в полном объеме. Мы не понимаем, чем это обусловлено такое повышенное внимание к нам именно военной прокуратуры", - заявили в "ЮНИСОН".



Как известно, в пятницу Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиа-холдинга "Вести".



Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.



Также он анонсировал ряд задержаний в ходе обысков в рамках дела Клименко.



Украинская правда