День в АТО: Кількість обстрілів дещо зменшилася

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П'ятниця, 14 липня 2017, 18:44

Проросійські бойовики у п'ятницю здійснили 9 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так на Маріупольському напрямку, поблизу Красногорівки, близько 6 ранку противник випустив по наших опорних пунктах 6 мін калібру 120 міліметрів та 16 мін калібру 82 міліметри. Крім того, ворог бив по Широкиному, Павлополю, Гнутовому з гранатометів", - зазначили у прес-центрі АТО.

Водночас на Луганському напрямку незаконні збройні формування двічі накривали мінометним вогнем Старий Айдар. А близько опівночі окупанти застосували 120 міліметровий міномет по Новотошківському.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП, гранатометів, стрілецької зброї били по селищу Луганське. Обстріли українських позицій з великокаліберних кулеметів були зафіксовані і поблизу шахти Бутівка.

Загалом, згідно з інформацією прес-центру АТО, упродовж дня кількість обстрілів позицій сил АТО у порівнянні з попередніми днями дещо зменшилась.

Українська правда

Теми: АТО
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