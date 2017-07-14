Черновецький про підозру: Луценко мені мститься

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П'ятниця, 14 липня 2017, 20:17

Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Луценко (...) мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році я в присутності всього Кабінету міністрів і президента заявив, що він вимагає землю у мерів міст України і потім за хабарі віддає її бізнесменам. Луценкові нічого було відповісти, тому, коли президент вийшов із зали засідання, він несподівано підбіг до мене і кілька разів ударив", - заявив Черновецький.

Доповнюється

Теми: Черновецький Луценко Генпрокуратура
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