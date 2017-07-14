ГПУ повідомила підозру Черновецькому

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в зловживанні владою або службовим становищем колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому.

Про це інформує прес-служба ГПУ у п'ятницю.

Мова йде про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

Зазначається, що Черновецький діяв в інтересах невстановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента Януковича.

Дії мера виразились у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, заниженні орендної плати за землю, і як наслідок ̶ знищення об’єкта археологічної спадщини, чим територіальній громади міста Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 млн грн.

За результатами розслідування, 14 липня 2017 року колишньому Київському міському голові Л. Черновецькому, в порядку передбаченому Кримінальними процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Повідомляється, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Українська правда