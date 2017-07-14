Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ повідомила підозру Черновецькому

П'ятниця, 14 липня 2017, 16:22
ГПУ повідомила підозру Черновецькому
FB Leonid Chernovetskyi

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в зловживанні владою або службовим становищем колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому.

Про це інформує прес-служба ГПУ у п'ятницю.

Мова йде про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

Зазначається, що Черновецький діяв в інтересах невстановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента Януковича.

Дії мера виразились у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, заниженні орендної плати за землю, і як наслідок  ̶  знищення об’єкта археологічної спадщини, чим територіальній громади міста Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 млн грн.

За результатами розслідування, 14 липня 2017 року колишньому Київському міському голові Л. Черновецькому, в порядку передбаченому Кримінальними процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Повідомляється, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЧерновецький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: