У Туреччині до річниці спроби перевороту звільнили 7 тис держслужбовців

Тисячі державних службовців в Туреччині відсторонені від роботи новим декретом, опублікованими в державній Official Gazette в п'ятницю, напередодні річниці спроби держперевороту.

Про це повідомляє ВВС.

В опублікованому списку звільнених - 2303 поліцейських, 546 військовослужбовців, 302 університетських викладача і більше 3000 співробітників різних міністерств, включаючи МВС, МЗС, Мін'юст, мінохоронздоров'я і міносвіти. Всього своїх посад лишилися 7348 осіб.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня 2016 року. В результаті протистояння загинули 260 осіб. Влада Туреччини назвали головним натхненником і організатором заколоту ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена, який проживає в США.

Детальніше про передумови і наслідки спроби перевороту та про перспективи подальших відносин Туреччини та ЄС – у статті посла Туреччини в Україні Рік від спроби перевороту: що чекає на Туреччину та Євросоюз.