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В Турции к годовщине попытки переворота уволили 7 тыс госслужащих

Суббота, 15 июля 2017, 05:30

Тысячи государственных служащих в Турции отстранены от работы новым декретом, опубликованным в государственной Official Gazette в пятницу, накануне годовщины попытки госпереворота.

Об этом сообщает ВВС.

В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В результате противостояния погибли 260 человек. Власти Турции назвали главным вдохновителем и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, который проживает в США.

Подробнее о предпосылках и последствиях попытки переворота и о перспективах дальнейших отношений Турции и ЕС - в статье посла Турции в Украине Год от попытки переворота: что ждет Турцию и Евросоюз.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
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