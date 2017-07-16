У Харкові грабіжник загинув, тікаючи від поліції

235 переглядів
Неділя, 16 липня 2017, 02:36

Зловмисник, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, загинув під час переслідування поліцією в Харкові.

Про це розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області підполковник Оксана Калмикова, передає Укрінформ.

"Пригода сталася в суботу в центрі міста. У Київський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що близько 14:00 невідомий зайшов до приміщення кредитної установи на вулиці Сумській. Він погрожував пістолетом та вимагав грошей. Касир закладу встигла натиснути тривожну кнопку. Працівники охорони, які знаходилися неподалік, швидко приїхали на виклик і почали переслідувати нападника. На допомогу їм прийшли перехожі. Зловмиснику вдалося відірватися від погоні і сховатися в під'їзді житлового будинку у провулку Воробйова", - зазначила Калмикова.

За її словами, на місце події направили додаткові сили поліції.

"Працівники Київського відділу поліції оточили будинок до приїзду бійців КОРДу. Бійці попередньо визначили, в якій квартирі може ховатися утікач і почали його затримання. У цей час чоловік вистрибнув з балкону квартири на четвертому поверсі. До приїзду лікарів швидкої допомоги спецназівці надавали йому першу медичну допомогу. Чоловік помер від травм у кареті швидкої допомоги", - додала Калмикова.

Дана подія попередньо кваліфікована за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство" КК України. Обставини події та особа загиблого уточнюються.

Теми: Харків кримінал поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Харкові нападник на кредитну установу загинув, тікаючи від поліції 15 липня 2017, 19:20
У Харкові затримали ймовірних терористів ІДІЛ 14 липня 2017, 18:44
У Харкові знешкодили банду "перевертнів" у погонах, які займались грабежем 13 липня 2017, 13:14
powered by lun.ua
Головні новини
Обстрілів в районі, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не було
Суд заарештував Добкіна на 2 місяці
Добкін заявляє, що для застави не має грошей, і шукає адвокатів в США
Прокуратура просить арештувати Добкіна, застава – понад 150 мільйонів
Усі новини
Креативна Словенія

Постіндустріальний Марібор долає депресію культурою

Коли мами немає

Якою може бути альтернатива інтернату