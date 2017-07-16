В Харькове грабитель погиб, убегая от полиции

Злоумышленник, совершивший разбойное нападение на кредитное учреждение, погиб во время преследования полицией в Харькове.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

"Происшествие произошло в субботу в центре города. В Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14:00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения на улице Сумской. Он угрожал пистолетом и требовал денег. Кассир заведения успела нажать тревожную кнопку. Работники охраны, которые находились неподалеку, быстро приехали на вызов и начали преследовать нападавшего. На помощь им пришли прохожие. Злоумышленнику удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома в переулке Воробьева", - отметила Калмыкова.

По ее словам, на место происшествия направили дополнительные силы полиции.

"Работники Киевского отдела полиции окружили дом к приезду бойцов корда. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на четвертом этаже. До приезда врачей скорой помощи спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь. Мужчина умер от травм в карете скорой помощи", - добавила Калмыкова.

Данное событие предварительно квалифицирована по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Обстоятельства происшествия и личность погибшего уточняются.