Доба в АТО: 26 обстрілів, на міні підірвався боєць ЗСУ

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Неділя, 16 липня 2017, 07:31

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування, застосовуючи заборонені міномети і артилерію, продовжили обстріли позицій Збройних Сил України. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, за минулу добу ворог 26 разів порушив перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.

Маріупольський напрямок. З 82-мм мінометів та гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП. А близько 23 години позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм та гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення. 


Донецький напрямок. Тут бандформування близько 23 години з танків били по шахті Бутівка та Невельському. Також по Невельському працював ворожий 120-мм міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 


Луганський напрямок. На цій ділянці фронту бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська. 

Теми: АТО бойові дії Донбас
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