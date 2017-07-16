Доба в АТО: 26 обстрілів, на міні підірвався боєць ЗСУ

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування, застосовуючи заборонені міномети і артилерію, продовжили обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, за минулу добу ворог 26 разів порушив перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.

Маріупольський напрямок. З 82-мм мінометів та гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП. А близько 23 години позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм та гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення.



Донецький напрямок. Тут бандформування близько 23 години з танків били по шахті Бутівка та Невельському. Також по Невельському працював ворожий 120-мм міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Луганський напрямок. На цій ділянці фронту бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.