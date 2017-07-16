Інженерна група "Арей" судитиметься з рейдерами в британському суді

Юристи Інженерної групи "Арей", яка займається ремонтом та розробкою бронетехніки для ЗСУ, готують позов до британського суду у зв'язку із захопленням свого промислового цеху на заводі "АТЕК" рейдерами.

Про це пише Сергій Згурець у статті для DT.UA.

Автор зазначає, що "Арей" запропонував дуже актуальну для ЗСУ програму створення перспективної бронетехніки (зокрема – проекти танка "Тірекс" та БКМ "Геккон"). Розробки групи увійшли до держоборонзамовлення на 2017 рік.

Інженерна група, маючи на руках довгостроковий договір оренди столичного заводу "АТЕК", викупила його борги і контрольний пакет акцій, а потім завезла туди обладнання для добудови технологічної лінії з виробництва бронетехніки і почала відновлювати завод.

Згурець відзначає, що потім сталося несподіване – площі підприємства були захоплені в результаті рейдерської атаки. Вже вісім місяців на його територію не можуть потрапити ані співробітники "Арея", ані представники ВСУ.

Керівництво "Арея" стверджує, що з території підприємства серед білого дня вивозиться обладнання, а випробування БКМ "Геккон" і роботи зі створення важкої БМП було фактично зірвано. Разом із заводом було, як зазначається, захоплено і військову техніку Міноборони.

"За фактами диверсії, знищення оборонного підприємства та крадіжки військової техніки СБУ відкрила кримінальне провадження, але воно ніяк не заважає розграбуванню виробничих потужностей заводу та підготовки будівельного майданчика під багатоповерхівки. 11 квітня 2017 р. начальник ГШ ЗСУ В. Муженко звернувся до голови СБУ В. Грицака з вимогою вирішити проблему з виконанням державних оборонних замовлень інженерної групою "Арей". Але вимогу Муженка було повністю проігноровано", – зазначають керівники "Арея".

Як відзначає Згурець, про ситуацію навколо "Арея" і зриви держзамовлень з важкої бронетехніки знають і президент, і міністр оборони, і начальник Генерального штабу, і генеральний прокурор, але тим не менш 8 місяців проблема не вирішується.

"Європейські юристи ІГ "Арей" готують позов до британського суду. Хоча, напевно, дивно звучатиме в заморському суді: українські зброярі в чужій країні й чужих судах намагаються відвоювати право на захист своєї ж держави", – резюмує автор.