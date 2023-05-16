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Захоплення землі на Одещині: дружину депутата випустили з СІЗО під домашній арешт

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 травня 2023, 18:34
Захоплення землі на Одещині: дружину депутата випустили з СІЗО під домашній арешт
ФОТО СБУ

Колегія суддів Одеського апеляційного суду випустила з СІЗО під цілодобовий домашній арешт Олесю Дерев'янко, яку разом з чоловіком Миколою підозрюють в організації рейдерського захоплення 280 га землі на Одещині.

Джерело: видання "Думская", народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram

Дослівно: "Олеся Дерев'янко перебувала в слідчому ізоляторі з можливістю виходу на свободу під заставу 8 млн грн. Апеляція скасувала ухвалу першої інстанції й відправила її під цілодобовий домашній арешт". 

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Деталі: Гончаренко пообіцяв, що його дальня родичка, мати 5-х дітей, нікуди не втече та подякував за розголос справи.

Самого Миколу Дерев'янка, депутата обласної ради від "Європейської солідарності", суд залишив за ґратами.  

Також суд відмовився зменшувати призначену суму застави в 24,5 млн гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 1 травня Служба безпеки викрила депутата Одеської облради та його дружину, які підозрюються в організації рейдерського захоплення 280 га землі на Одещині. Підозру вручили Олесі та Миколі Дерев’янко. Леся – троюрідна сестра нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Микола – депутат від "ЄС" в Одеській облраді.

Теми: Одеська областьземлярейдерство
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