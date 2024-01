Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.

Як написав Трамп на своїй сторінці в Twitter, опитування АBC і Washington Post були найнеточнішими в період передвиборної гонки.

При цьому президент США додав, що рейтинг в майже 40% "не так вже й погано в нинішній час".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!