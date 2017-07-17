Ажіотаж на біометричні закордонні паспорти не спадає – міграційна служба

З початку запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським союзом ажіотаж на отримання біометричного закордонного паспорта не спадає.

Про це повідомив начальник прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько, передають "Українські новини".

"Поки ми не бачимо зниження ажіотажу, він триває в липні", - сказав Гунько.

За словами начальника прес-служби, ДМС кожного дня оформлює 20-22 тисячі біометричних закордонних паспортів.

"З початку року оформлено 1 845 000 біометричних паспортів для виїзду за кордон", - повідомив Гунько інформацію станом на 16 липня.

Як повідомлялося, уже понад 100 тисяч українців скористалися правом безвізового в'їзду на територію Європейського Союзу з 11 червня цього року.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".