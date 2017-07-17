Жоден "сепаратист" на Луганщині не сів у в'язницю

В судах Луганщини станом на липень винесли 18 вироків у так званих "сепаратистських" справах, однак жоден обвинувачений не отримав реального тюремного ув'язнення.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Сепаратистські" справи Луганщини. Прихована амністія".

На початок липня у реєстрі судових рішень містився 31 вирок судів Луганської області, у тексті яких згадувався "референдум". З них у 18 справах обвинуваченим інкримінувалася 110-та стаття ККУ. В інших випадках "референдум" згадувався в контексті створення "ЛНР", а обвинувачені були або бойовиками, або перешкоджали діяльності Збройних Сил України.

З 18-ти "сепаратистських" справ лише в одній обвинувальний вирок суду першої інстанції був винесений без повного визнання фігурантами справ своєї провини.

У шести випадках суд виправдав обвинувачених. В інших – мало місце або визнання провини "сепаратистами", або угода зі слідством.

Усі "сепаратисти", які пішли на угоду зі слідством, отримали випробувальний термін.

Половина тих, хто визнав свою провину, також мають випробувальний термін, інша половина отримала такий термін ув'язнення, який за "законом Савченко" дозволив їм майже одразу вийти на волю.

У справах цих двох груп половина вироків містять білі плями, зазначає автор статті Олексій Братущак.

Однією з найбільш дивних є справа секретаря Рубіжанської міськради. Його звинуватили в організації і проведені "референдуму" з метою відокремлення Луганської області. Натомість у суді свідки – працівник СБУ та заступник начальника Рубіжанського міського відділу міліції – пояснили, що обвинувачений жодних дій на користь "ЛНР" не робив.

Більше того, обвинувачений у сепаратизмі отримав підтримку з боку народних депутатів. Андрій Парубій та Андрій Левус у своїх зверненнях назвали секретаря Рубіжанської міськради "справжнім патріотом своєї країни", який "вів перемовини та намагався домовитися з людьми, що здійснили у квітні 2014 року захоплення будівлі СБУ в Луганській області".

Суд виправдав обвинуваченого через "недоведеність вчинення ним цього кримінального правопорушення".

Про те, як проходять засідання у "сепаратистських" справах та про найгучнішу з них – справу колишнього члена Партії регіонів Олександра Єфремова – читайте тут.

Українська правда