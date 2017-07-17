Прес-секретар Гройсмана йде у відставку
Прес-секретар прем'єр-міністра Гройсмана Дмитро Столярчук повідомив про свою відставку.
Про відповідне рішення він пише 17 липня у Facebook.
"В моєму професійному житті назріли зміни. В силу особистих обставин я змушений залишити посади прес-секретаря прем’єр-міністра та керівника Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю уряду", – повідомив він.
Столярчук подякував прем'єру та колегам за співпрацю.
"Наразі прем’єр-міністр запропонував мені залишитися його радником із питань медіа та комунікацій. Я сконцентруюся на розвитку стратегічних комунікацій, зокрема на нових проектах у рамках урядової комунікаційної стратегії "Єдиний голос", – зазначає також він.
Як відомо, в квітні 2016 року Столярчука було призначено директором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
До того він більше року працював прес-секретарем Володимира Гройсмана.
Українська правда
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