Прес-секретар Гройсмана йде у відставку

Прес-секретар прем'єр-міністра Гройсмана Дмитро Столярчук повідомив про свою відставку.

Про відповідне рішення він пише 17 липня у Facebook.

"В моєму професійному житті назріли зміни. В силу особистих обставин я змушений залишити посади прес-секретаря прем’єр-міністра та керівника Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю уряду", – повідомив він.

Столярчук подякував прем'єру та колегам за співпрацю.

"Наразі прем’єр-міністр запропонував мені залишитися його радником із питань медіа та комунікацій. Я сконцентруюся на розвитку стратегічних комунікацій, зокрема на нових проектах у рамках урядової комунікаційної стратегії "Єдиний голос", – зазначає також він.

Як відомо, в квітні 2016 року Столярчука було призначено директором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

До того він більше року працював прес-секретарем Володимира Гройсмана.

Українська правда

