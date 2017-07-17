Україна готова допомогти Молдові повернути Придністров'я – Порошенко

Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності і суверенітету Молдови.

Таку заяву зробив у понеділок президент України Петро Порошенко на спільному з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу для ЗМІ в Одеській області.

"Ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіально цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити все для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї", - цитує Порошенка "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, прем'єр-міністр Молдови назвав заяви про "блокаду" Придністров'я Україною та Молдовою спекуляціями.

"Дивно чути різного роду спекуляції щодо так званої блокади Придністров'я з боку молдовської та української влади. Ми повинні подивитися на те, що експорт своєї продукції в Україну, наприклад, в 2015-2016 роках склав майже 10 млн доларів з цієї території, а 60% від загального експорту з цього регіону був в країни ЄС", - сказав Філіп.

Він також додав, що подібні обсяги експорту до країн ЄС можуть не подобатися "лідерам" Придністров'я.

Як повідомлялося, 17 липня Порошенко і Філіп відкривають спільний контрольно-пропускний пункт "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.