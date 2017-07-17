Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна готова допомогти Молдові повернути Придністров'я – Порошенко

Понеділок, 17 липня 2017, 17:17

Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності і суверенітету Молдови.

Таку заяву зробив у понеділок президент України Петро Порошенко на спільному з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу для ЗМІ в Одеській області.

"Ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіально цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити все для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї", - цитує Порошенка "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, прем'єр-міністр Молдови назвав заяви про "блокаду" Придністров'я Україною та Молдовою спекуляціями.

"Дивно чути різного роду спекуляції щодо так званої блокади Придністров'я з боку молдовської та української влади. Ми повинні подивитися на те, що експорт своєї продукції в Україну, наприклад, в 2015-2016 роках склав майже 10 млн доларів з цієї території, а 60% від загального експорту з цього регіону був в країни ЄС", - сказав Філіп.

Він також додав, що подібні обсяги експорту до країн ЄС можуть не подобатися "лідерам" Придністров'я.

Як повідомлялося, 17 липня Порошенко і Філіп відкривають спільний контрольно-пропускний пункт "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМолдоваПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: