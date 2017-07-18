Тендер на постачання трамваїв Києву виграла польська компанія
Польська компанія PESA Bydgoszcz виграла торги на постачання низькопідлогових трамваїв КП "Київпастранс".
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
Пропозиція PESA Bydgoszcz обішла українсько-німецьке СП "Електронтранс". PESA запропонувала трамваї за 1 млрд 813 млн 199 тис грн при очікуваній вартості 1,946 млрд грн. При цьому вона спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн. Натомість СП "Електронтранс" пропонував 1 млрд 813 млн 200 тис грн, однак ціна під час торгів не знижувалась.
Всього в Україну буде поставлено 40 трамваїв. Вартість одного складе приблизно 45,3 млн грн.
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