Каплін розповів свою версію конфлікту: "Радикакали побили людей"

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Вівторок, 18 липня 2017, 11:45

Народний депутат від БПП Сергій Каплін заявляє, що звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із заявами про побиття своїх активістів у Києві.

Так у своєму Facebook він прокоментував сутичку із представниками Радикальної партії.

"Ляшко влаштував договорняк із суддею, щоб уникнути відповідальності за сумісництво. До Печерського суду він прибув з п'яним Мосійчуком, який топтався по прапорам СДП та Соцпартії, радикакали побили людей, готуємо заяви до ГПУ та НАБУ", – пише нардеп.

Як повідомлялося, у вівторок під Печерським судом у Києві сталася сутичка депутатів від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і від БПП Сергієм Капліним.

Мосійчук заявив, що "червонопикі найманці олігархів" влаштували провокацію, тому він "дав їм звіздюлей" і "заплював пику Капліну". "Радикал" також сфотографувався з прапором соціалістів, по якому потоптався.

Як відомо, 18 липня Печерський суд має розглянути подання Національного агентства з питань запобігання корупції щодо глави Радикальної партії Олега Ляшка. НАЗК звинувачує його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Мосійчук стверджує, що газета не виходить "вже близько 10 років".

У своїй декларації  Ляшко задекларував 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".

Сергій Каплін пройшов до парламенту на виборах 2012 року від "УДАРу" по 144-му округу. У 2014-му він повторив це досягнення на тому ж окрузі, але вже від БПП.

23 лютого 2016 року заявив про вихід із фракції БПП, проте так із неї й не вийшов.

Каплін очолює Соціал-демократичну партію. У липні 2017 року соціалісти і соціал-демократи створили об'єднану раду, яку очолив Каплін, та заявили, що готують спільний з'їзд.

Українська правда

Теми: Каплін Мосійчук
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