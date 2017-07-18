Розенблату призначили заставу у 7 млн

Солом'янський райсуд Києва обрав нардепу Бориславу Розенблату запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Як повідомляє Радіо Свобода, політика також зобов’язали носити електронний браслет, не відлучатися з Києва до Житомира без дозволу слідчого, здати свої паспорти й не спілкуватися з низкою осіб для уникнення впливу на перебіг справи.

Пізніше прокурор Володимир Кривенко уточнив, що Розенблату не дозволяється бачитися з підозрюваними та свідками у справі і деякими помічниками нардепів. Імен представник держобвинувачення не повідомив, передає кореспондент "Української правди"

У рішенні, оголошеному суддею Світланою Кушнір 18 липня, суд задовольнив частково клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП просила суд обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Засідання суду щодо запобіжного заходу для Розенблата, який є фігурантом так званої "бурштинової справи", тривало від 10:00. Суддя заслухала пояснення й доводи сторін процесу.

Щодо того, коли суд розглядатиме клопотання про запобіжний захід для ще одного фігуранта "бурштинової справи", депутата Максима Полякова, інформації наразі немає.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У діях Розенблата прокуратура вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів.

Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.