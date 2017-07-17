Розенблат купував суди, щоб прибрати "бурштинових" конкурентів - НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат (позафракційний) давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Про це свідчать матеріали розслідування НАБУ та САП, передає "Укрінформ".

Вказується, що Розенблат "платив" представникам феміди, щоб ті позбавляли конкурентів ліцензій на законну діяльність у "бурштиновій" справі.

Так, лише на одному судовому засіданні одразу три компанії позбавили ліцензій на геологічну розвідку від Держслужби геології та надр.

У свою чергу Розенблат розповів агенту НАБУ, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд. Таке "втручання" коштувало 25 тисяч доларів.

"Я почав пробивати за допомогою твоїх грошей, я почав платити за все прокурорам, судам. Твої гроші зробили диво, тому що ми загнали їх в кут: по судах, і по прокуратурах", – сказав Розенблат на одному з оперативних відео, знятим агентом НАБУ.

У ході розслідування з’ясували, що усі відповідні судові рішення відбувалися за поданням заступника прокурора Житомирщини.

Як повідомлялося, судові засідання для обрання запобіжного заходу для нардепів ВР Максима Полякова (фракція "Народний фронт") та Борислава Розенблата (позафракційний) відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва.

Як відомо, 7 липня Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

10 липня фракція БПП виключила Борислава Розенблата зі свого складу.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності нардепів від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова, але не дозволила проводити затримання і арешт.

13 липня нардепам було оголошено підозри за корупційні діяння.

Як повідомив глава САП Назар Холодницький, 14 липня Розенблат та Поляков були викликані на допит до НАБУ.

"Після того, як слідство збере всі докази - буде складено обвинувальний акт і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - повідомив Холодницький.

Більше про "бурштинову" справу, у якій фігурують Борислав Розенблат та Максим Поляков,читайте у статті "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється".