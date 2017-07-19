Лукашенко обговорить із Порошенком Донбас і прикордонну співпрацю

288 переглядів
Середа, 19 липня 2017, 10:28

Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до України 20-21 липня.

Як повідомляє його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.

Очікується, що глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю й Україною.

"Основну увагу буде приділено поточному стану й перспективам взаємодії в економіці, зокрема у таких сферах, як торгівля, інвестиції, промислова кооперація, нафтохімічний комплекс, енергетика, сільське господарство, транспортно-логістична галузь, розвиток міжрегіонального діалогу", – йдеться в анонсі.

"Планується також узгодити підходи щодо подальшого розвитку прикордонної співпраці", – повідомляє прес-служба Лукашенка.

"Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України, у чому Білорусь бере активну участь, надаючи переговорний майданчик для сторін процесу", – сказано в повідомленні.

Лукашенко і Порошенко обговорять ситуацію в регіоні в цілому, обміняються думками з міжнародної проблематики.

За підсумками переговорів у присутності лідерів двох країн підпишуть низку документів.

Олена Рощенко, УП

Теми: Лукашенко Білорусь Донбас кордон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лукашенко приїде до України днями – віце-прем'єр 18 липня 2017, 16:00
Лукашенко: Мінський процес повинен тривати, але більш енергійно 11 липня 2017, 11:59
Лукашенко збирається відвідати Україну – Геращенко 5 липня 2017, 17:20
powered by lun.ua
Головні новини
Поліції Донеччини призначили нового начальника
Аброськіна підвищили до 1-го заступника голови Нацполіції
НАЗК перевіряє декларації мера Ірпеня і віце-президента ДП Антонов
Хроніка 19 липня. "Син бога" Андрій Ющенко та двійник для Віктора Януковича
Усі новини
Радіо

7 локальних інтернет-радіостанцій, які варто послухати

Лекції на БЖ

Головний архітектор Львова – про успішний досвід змін у місті