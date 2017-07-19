Лукашенко обговорить із Порошенком Донбас і прикордонну співпрацю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до України 20-21 липня.



Як повідомляє його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.



Очікується, що глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю й Україною.



"Основну увагу буде приділено поточному стану й перспективам взаємодії в економіці, зокрема у таких сферах, як торгівля, інвестиції, промислова кооперація, нафтохімічний комплекс, енергетика, сільське господарство, транспортно-логістична галузь, розвиток міжрегіонального діалогу", – йдеться в анонсі.



"Планується також узгодити підходи щодо подальшого розвитку прикордонної співпраці", – повідомляє прес-служба Лукашенка.



"Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України, у чому Білорусь бере активну участь, надаючи переговорний майданчик для сторін процесу", – сказано в повідомленні.



Лукашенко і Порошенко обговорять ситуацію в регіоні в цілому, обміняються думками з міжнародної проблематики.



За підсумками переговорів у присутності лідерів двох країн підпишуть низку документів.



Олена Рощенко, УП