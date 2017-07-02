ДержНС: 379 населених пунктів лишаються знеструмленими після негоди

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Неділя, 2 липня 2017, 23:03

Внаслідок ускладнення погодних умов лишаються знеструмленими  379 населених пунктів у шести областях. 

Про це 2 липня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 20:00   2 липня аварійно-відновлювальними бригадами обленерго було відновлено електропостачання у 366 населених пунктах. 

"Залишилося відновити електропостачання у 379 населених пунктах 6 областей, а саме: Сумській – 167 н.п., Черкаській – 99 н.п., Чернігівській – 36 н.п., Полтавській – 36 н.п, Київській – 28 н.п. та Кіровоградській – 16 н.п", - повідомили у ДержНС.

За даними відомства, комунальні служби та підрозділи ДержНС провели роботи з розпилу та прибиранню дерев.

"Районними та міськими адміністраціями вирішується питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери", - зазначено у повідомленні. 

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складута 45 одиниць техніки.

Теми: погода
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