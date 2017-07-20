В Києві біля ТЦ невідомі розстріляли чоловіка з автомата

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Четвер, 20 липня 2017, 01:01

В Києві перед торговельним центром біля метро "Чернігівська" невідомі розстріляли чоловіка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Злочин стався приблизно о 23:20 19 липня на парковці ТРЦ "Проспект". За попередньою інформацією стріляли з автомата і пістолета. Вбитий чоловік, на вигляд, мав 40-45 років.

Як видно на фото, автомат злочинці кинули на місці вбивства.

Вбивці зникли з місця злочину на автомобілі, що був припаркований вздовж дороги. На місці працює слідча група і вище керівництво поліції.

Теми: убивство Київ кримінал
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