В Києві біля ТЦ невідомі розстріляли чоловіка з автомата
В Києві перед торговельним центром біля метро "Чернігівська" невідомі розстріляли чоловіка.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Злочин стався приблизно о 23:20 19 липня на парковці ТРЦ "Проспект". За попередньою інформацією стріляли з автомата і пістолета. Вбитий чоловік, на вигляд, мав 40-45 років.
Як видно на фото, автомат злочинці кинули на місці вбивства.
Вбивці зникли з місця злочину на автомобілі, що був припаркований вздовж дороги. На місці працює слідча група і вище керівництво поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.