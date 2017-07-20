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В Киеве возле ТЦ неизвестные расстреляли мужчину из автомата

Четверг, 20 июля 2017, 01:01
В Киеве возле ТЦ неизвестные расстреляли мужчину из автомата

В Киеве перед торговым центром у метро "Черниговская" неизвестные расстреляли мужчину.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Преступление произошло примерно в 23:20 19 июля на парковке ТРЦ "Проспект". По предварительной информации стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине, на вид, было 40-45 лет.

Как видно на фото, автомат преступники бросили на месте убийства.

Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле, который был припаркован вдоль дороги. На месте работает следственная группа и высшее руководство полиции.

Темы: убийствоКиевкриминал
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