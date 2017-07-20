Розстріляний в Києві чоловік виявився злочинцем з РФ

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Четвер, 20 липня 2017, 10:22

Чоловік, якого 19 липня розстріляли з автомата біля станції метро "Чернігівська" в Києві, був 53-річним росіянином, який вчинив злочин в РФ.

Про це повідомили правоохоронні органи.

"Вже відомо, що потерпілий – це чоловік 1964 року народження, уроженець Російської Федерації", - розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна" заступник начальника департаменту комунікації столичної поліції Яна Неруш.

За її словами, стріляли двоє, після цього вони втекли на автомобілі. Зараз їх розшукують, у Києві оголосили план "перехоплення".

Як повідомив журналістам у четвер речник МВС Артем Шевченко, вбитий є громадянином Росії, який скоїв на батьківщині злочин.

Як відомо, 19 липня приблизно о 23:20 на паркінгу ТРЦ "Проспект" в Києві, біля станції метро "Чернігівська", розстріляли з автомата і пістолета чоловіка. Автомат злочинці кинули на місці вбивства.

Євген Кізілов, Оксана Коваленко, УП

Теми: Київ надзвичайна подія Росія
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