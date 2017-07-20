Расстрелянный в Киеве мужчина оказался преступником из РФ

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Четверг, 20 июля 2017, 10:22

Мужчина, которого 19 июля расстреляли из автомата возле станции метро "Черниговская" в Киеве, был 53-летним россиянином, который совершил преступление в РФ.

Об этом сообщили правоохранители.

"Уже известно, что пострадавший - это мужчина 1964 года рождения, уроженец Российской Федерации", - рассказала в эфире телеканала "112 Украина" заместитель начальника департамента коммуникации столичной полиции Яна Неруш.

По ее словам, стреляли двое, после этого они скрылись на автомобиле. Сейчас их разыскивают, в Киеве объявлен план "перехват".

Как сообщил журналистам в четверг спикер МВД Артем Шевченко, убитый является гражданином России, который совершил на родине преступление.

Как известно, 19 июля примерно в 23:20 на парковке ТРЦ "Проспект" в Киеве, возле станции метро "Черниговская", расстреляли из автомата и пистолета мужчину. Автомат преступники бросили на месте убийства.

Евгений Кизилов, Оксана Коваленко, УП

Темы: Киев чрезвычайное происшествие Росcия
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